Danny Green non ha ancora ricevuto il suo anello NBA dai Toronto Raptors: i motivi

Incredibile ma vero, Danny Green non è ancora riuscito ad ottenere il suo legittimo anello in seguito alla vittoria del titolo NBA dei Toronto Raptors nel 2019 contro i Golden State Warriors. Fortunatamente, la lunga attesa sta per finire e succederà proprio quando i suoi Philadelphia 76ers andranno in Canada a giocare contro i Raptors nella prossima stagione. Tutto questo al netto di possibili infortuni o rinvii di altro genere.

I Sixers dovrebbero far visita ai Raptors alla Scotiabank Arena il 28 dicembre. Sarà quello, probabilmente, il momento in cui Toronto consegnerà a Green il suo anello riguardo il campionato 2019. La guardia, curiosamente, ha invece già ricevuto il riconoscimento dai Los Angeles Lakers per il titolo NBA conquistato nel 2020. A causa della pandemia di COVID-19 e del fatto che i Raptors hanno giocato a Tampa durante la stagione 2020-21, Danny Green non ha mai avuto l’opportunità di ottenere il suo anello negli ultimi due anni. Tuttavia, con il programma NBA che torna alla normalità e Toronto pronta a giocare di nuovo in casa, l’attesa sta volgendo al termine.

