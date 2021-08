Dopo aver ufficializzato il calendario NBA 2021/2022, i media statunitensi hanno calcolato quali saranno le squadre che dovranno viaggiare di più durante la prossima stagione, così come quelle che dovranno ‘sopportare’ più back-to-back. Secondo quanto riportato magistralmente da Ed Kupfer, i Portland Blazers dovranno percorrere ben 66.615 miglia (107.206 km), di gran lunga la distanza più lunga che una squadra abbia mai coperto negli ultimi anni. Al contrario, i Cavaliers percorreranno ‘solo’ 37.265 miglia, ovvero 59.972 km.

Le franchigie della Pacific Division sono (storicamente) quelle che dovranno percorrere più chilometri: Warriors, Clippers, Lakers e Kings infatti compaiono nella Top 5 di questa particolare graduatoria. Come spesso capita, quelle della Central Division saranno invece meno soggette a spostamenti lunghi: stiamo parlando di Cavs, Bulls, Pistons e Pacers.

NBA 2021-22: Distance teams have to travel over the season. pic.twitter.com/zBSufNMAMQ — Ed Kupfer (@EdKupfer) August 21, 2021

Per i back-to-back, invece, 4 squadre ne avranno 15: Celtics, Hornets, Cavaliers e Magic. Sei squadre ne dovranno sopportare solo 12: Nets, Mavs, Nuggets, Pistons, Lakers e Knicks. Anche in questo caso ci sono grandi disparità a seconda delle franchigie. Per finire, nelle loro 82 partite, i Phoenix Suns avranno avuto almeno un giorno libero in più rispetto al loro avversario in ben 26 occasioni. Per quanto riguarda i Jazz, avranno almeno un giorno di riposo in più rispetto al loro avversario solo 15 volte.

NBA 2021-22 number of back to backs for each team pic.twitter.com/qz0TM5QzqO — Ed Kupfer (@EdKupfer) August 20, 2021

NBA 2021-22 Number of Games when each team has a rest advantage, ie teams with more rest than their opponents going into the game pic.twitter.com/TEAs4JpiVq — Ed Kupfer (@EdKupfer) August 20, 2021

