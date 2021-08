Nick Van Exel torna in NBA: entra nel coaching staff di Atlanta

Tempo di ritorno in NBA per Nick Van Exel. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, infatti, l’ex play dei Lakers è stato assunto dagli Atlanta Hawks come assistente allenatore di Nate McMillan. Nick sostituirà quindi Marlon Garnett, che ha lasciato la squadra per andare a Charlotte. Non è la prima volta in un ruolo di questo tipo per “Nick The Quick” in Georgia, poiché aveva già ricoperto il ruolo di responsabile dello sviluppo dei giocatori dal 2010 al 2012, pochi anni dopo la fine della sua carriera da giocatore.

Dal 2009 ha cominciato la sua avventura come assistente allenatore, fino a diventare head coach dei Texas Legends nel 2015-16. La sua ultima esperienza come assistant coach è stata a Memphis dal 2016 al 2019. Poi era diventato scout per i Dallas Mavs nel 2019.

The Atlanta Hawks are hiring Nick Van Exel as an assistant coach, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2021

