Forbes smentisce: LeBron James non è ancora miliardario (ma lo sarà a breve)

No, LeBron James non è ancora diventato miliardario. Non è certamente una breaking news di primaria importanza, ma la notizia merita comunque un approfondimento dopo che nelle scorse settimane i media americani avevano invece affermato il contrario. Il nativo di Akron è comunque il giocatore di basket che dovrebbe generare più soldi per il 7° anno consecutivo. Forbes stima i suoi guadagni 2021 vicini ai 95.4 milioni di dollari, di cui 64 milioni da attività fuori dal campo: sponsorizzazioni, partnership e investimenti.

La famosa rivista economica americana ha specificato che il giocatore nel corso della sua carriera ha sì incassato 1 miliardo di dollari (circa 400 milioni di dollari di salario NBA e 600 milioni di dollari grazie agli sponsor) ma si tratta di un importo lordo che non tiene conto di riduzioni dovute a tasse e altri costi. Per raggiungere il suo obiettivo di diventare miliardario, come aveva affermato nel 2014 a GQ, dovremo aspettare ancora un po’. Infatti, attualmente Forbes stima la sua fortuna intorno agli 850 milioni di dollari netti. Il magazine ha poi chiarito che LeBron riuscirà a diventare miliardario prima del suo 40esimo compleanno, nel dicembre 2024.

Questo, invece, l’attuale patrimonio del nativo di Akron:

SpringHill, la sua casa di produzione creata con Maverick Carter: 300 milioni di dollari

Immobili: $ 100 milioni

Azioni in Fenway Sports Group (inclusi Boston Red Sox e Liverpool Football Club): $ 70 milioni

Azioni in Blaze Pizza: $ 30 milioni

Liquidità e investimenti: $ 350 milioni

