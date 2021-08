Danilo Gallinari: “Vincerò un titolo NBA prima o poi”

Dopo la firma improvvisa con gli Atlanta Hawks durante la scorsa offseason, Danilo Gallinari è stato bersagliato dalle critiche per la scelta quasi conservativa rispetto alle ambizioni di vittoria del titolo NBA. Dopo una stagione vissuta sulle ali dell’entusiasmo ed una corsa Playoff terminata solo alle finali di Eastern Conference contro i Milwaukee Bucks, il Gallo può dirsi soddisfatto dell’avventura appena andata in archivio. Ora l’obiettivo è ripetere l’annata e – se possibile – sognare ancora più in grande. In una intervista rilasciata a Basket News, Danilo ha parlato in questa maniera di quanto vissuto con la franchigia della Georgia:

“Abbiamo scioccato l’NBA, non andando troppo lontano dal titolo. Sono convinto che vincerò un titolo, per me è una sfida. Certo, ogni anno che passa diventa sempre più difficile. Se rimarrò ad Atlanta? Sono legato agli Hawks, ma in NBA non si è mai sicuri di niente, l’ho imparato sulla mia pelle. Tutto può succedere”

L’italiano – 33 anni compiuti lo scorso 8 agosto – ha confermato di non avere rimorsi per aver lasciato l’Olimpia Milano da giovanissimo per costruirsi una discreta carriera all’interno della lega a stelle e strisce:

“Non ho rimpianti. Certamente, ogni tanto ripenso all’Olimpia Milano. Guardo i trofei di mio padre, immagino tutto quello che avrei potuto vincere in Italia e in Europa con la squadra che amo… È anche un sogno. Il mio finale di carriera in Italia? Sarebbe un modo molto prestigioso per porre fine a tutto. Ma non è ancora il momento. Il desiderio di mio padre? È un grande fan di Milano, ma non lo dice. Lo stesso per mia madre.”

Leggi Anche

Two way contract NBA: squadra per squadra

Danny Green non ha ancora ricevuto il suo anello NBA dai Toronto Raptors: i motivi

NBA, Golden State fissa la data di rientro in campo per Klay Thompson