LeBron James è il primo giocatore NBA in attività a guadagnare 1 miliardo di dollari

LeBron James non è solo un giocatore di basket ma è anche un brand, un’icona sportiva, un imprenditore di successo e qualsiasi altra cosa vi possa venire in mente. Quando si tratta di LeBron, non esistono numeri impossibili da realizzare. Soprattutto per quanto riguarda il conto in banca. Secondo quanto riportato da Sportico, infatti, James è il primo giocatore NBA attualmente in attività ad aver sfondato il miliardo di dollari di guadagni in carriera. Qualcosa che nemmeno Jordan era riuscito a fare (ma che ha fatto solo qualche anno fa).

C’è subito da specificare che il nativo di Akron non è riuscito a raggiungere il miliardo di dollari solo con lo stipendio da giocatore NBA, ma per le entrare ‘collaterali’: da quando è entrato nella nel 2003, James ha incassato 330 milioni di dollari in stipendi tra Cleveland, Miami e Lakers e altri 700 milioni di dollari da accordi di sponsorizzazioni, merchandising, licensing e altre attività. Gli attuali brand attorno alla stella — ossia AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, Nike, PepsiCo, Rimowa e Walmart — permettono al giocatore di portarsi a casa 100 milioni di dollari all’anno.

Per non parlare del successo, già certificato, da imprenditore e produttore media, come Space Jam 2: il progetto ha richiesto sette anni di lavoro per James, il quale si è infilato nella delicatissima questione di proporre un sequel del leggendario film di Michael Jordan. Il sequel, nel suo primo weekend al Cinema, ha già incassato la bellezza di 32 milioni di dollari (contro gli 8 fatti registrare da Black Widow).

Chi c’è dietro di lui tra i giocatori attualmente in attività? Kevin Durant (fermo a quota 580 milioni) e Stephen Curry (430 milioni di dollari). Inoltre, gli unici altri atleti ad essere riusciti a incassare 1 miliardo di dollari ancora in attività sono Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Roger Federer. Una compagnia niente male per LeBron.

