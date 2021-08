La nuova stagione NBA è alle porte e Russell Westbrook non vede l’ora di iniziare la sua avventura con i Los Angeles Lakers. Una stagione quella dei gialloviola che inizia già con le critiche di tifosi e addetti ai lavori riguardo l’età del roster: critiche che però, secondo Westbrook, sono infondate.

Durante la puntata finale del podcast di Kevin Hart Straight from the Hart, Russell Westbrook ha parlato delle emozioni che prova nel tornare a giocare nella sua città natale e, soprattutto, di quanto sia forte il roster dei Lakers e che il problema dell’età non è altro che una critica insensata:

Una squadra piena di veterani e campioni non avrà il problema di gestire la pressione nei momenti clou della stagione, come spiega Russell Westbrook nel corso del suo intervento:

“Per quanto riguarda la pressione è come la vivi e la gestisci. Ragazzi come me, AD e molti altri in questa squadra siamo stati in situazioni in cui la pressione non c’era, mentre altri hanno vissuto e sentito la pressione di più rispetto a noi: come squadra sappiamo come muoverci e comportarci. Per me se giochi a basket, non hai pressione addosso”