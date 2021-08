NBA 2K22, trapelano i Ratings dei 10 giocatori migliori

Dal momento che la data d’uscita di NBA 2K22, prossimo capitolo videoludico della serie cestistica di assoluto culto prodotta da 2K, non è certamente distante (venerdì 10 settembre 2021), gli sviluppatori del gioco hanno pubblicato su Twitter i primissimi screenshot dedicati ad alcune stelle della lega, evidenziando a parte il Rating iniziale che li contraddistinguerà al principio della stagione 2021-2022.

Questi overall, scaturiti dalla media delle valutazioni assegnate ai giocatori in merito alle loro capacità nei diversi aspetti del gioco, saranno dinamici e costantemente aggiornati nel corso della stagione, in modo tale da valorizzare o screditare gli atleti sulla base delle loro prestazioni reali.

Di seguito, la rassegna dei dieci migliori giocatori del titolo:

LeBron James: 96

Giannis Antetokounmpo: 96

Kevin Durant: 96

Stephen Curry: 96

Kawhi Leonard: 95

Nikola Jokic: 95

Joel Embiid: 95

Luka Doncic: 94

James Harden: 94

Damian Lillard: 94

Tra le pubblicazioni social troviamo anche:

Jayson Tatum:90

Zion Williamson: 89

Trae Young: 89

Khris Middleton: 88

Jrue Holiday: 85

LaMelo Ball: 84

In aggiunta, 2K ha divulgato anche i nomi della cinque giocatrici WNBA dal Rating migliore:

Breanna Stewart: 95

A’ja Wilson: 94

Jonquel Jones: 94

Brittney Griner: 93

Candace Parker: 93

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant parla di OKC, Golden State e del famoso litigio con Draymond Green

NBA, Summer League: Davion Mitchell e Cam Thomas nominati co-MVP

NCAA, Rasheed Wallace sarà assistente di Hardaway a Memphis University

ESPN, Jackie MacMullan annuncia il ritiro