NBA, Summer League: Davion Mitchell e Cam Thomas nominati co-MVP

La Summer League NBA 2021 si è chiusa con la vittoria dei Sacramento Kings. Alla seconda affermazione di squadra dopo il successo del 2014, i californiani portano a casa anche il premio di MVP, che Davion Mitchell (nove punti nell’atto conclusivo), ha ottenuto in coabitazione con Cam Thomas dei Brooklyn Nets. Il premio è stato conferito dalla commissione votante di addetti ai lavori.

Sacramento’s Davion Mitchell and Brooklyn’s Cam Thomas have been named Co-MPVs of MGM Resorts NBA Summer League, as selected by a panel of media. pic.twitter.com/e8Y2NRPRDC

