L’ultima partita della Summer League NBA vede vincitori i Sacramento Kings che, battendo i Boston Celtics per 100-67, si portano a casa il titolo: per i californiani si tratta del primo titolo della Summer League dal 2014. Il protagonista assoluto della serata è Louis King, autore di 21 punti, cinque palle rubate e tre rimbalzi, nominato MVP della finale.

𝟮𝗫 𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆🏆 pic.twitter.com/OUh4PDrIBg — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 18, 2021

Un Louis King dominante ha travolto Boston che, nonostante il vantaggio nei primi minuti del primo quarto, ha ceduto sotto i colpi dei californiani, non riuscendo a far propria la partita. La soddisfazione di Sacramento e di King è tanta, soprattutto in vista della nuova stagione, come spiega l’MVP della serata:

“Abbiamo nuovi ragazzi e dobbiamo fidarci l’uno dell’altro, come abbiamo fatto stasera. La nostra transizione e la difesa oggi sono andati alla grande: sento che tutto ciò che stiamo facendo e che abbiamo fatto quest’estate ci aiuterà molto nella regular season”

Senza Tyrese Haliburton e De’Aaron Fox, i Kings si sono affidati a Emanuel Terry – 15 rimbalzi per lui – e Davion Mitchell, preso al Draft di quest’anno. Soddisfatto della prestazione del rookie l’allenatore di Sacramento Luke Walton che, a fine partita, commenta così:

“Ci è piaciuto quello che abbiamo visto, per questo lo abbiamo scelto, il front office ha fatto un ottimo lavoro. Quando hai un giocatore così cerchi di coinvolgerlo il più possibile perché può darti una grossa mano in partita. Guardi Davion giocare e vincere un campionato nazionale, vedi il suo background, come gioca, come guida la squadra e come lavora, ed è per questo che gli abbiamo dedicato una scelta tra i primi 10”

Dopo la vittoria in Summer League, i Sacramento Kings vogliono stupire anche nella prossima stagione NBA.

