Molti si chiedono quale sia stato il motivo per cui Kevin Durant abbia deciso di lasciare i Golden State Warriors: tra le varie ipotesi c’è la litigata con Draymond Green durante la partita con i Clippers. La verità è rimasta nascosta per tanto tempo, ma oggi finalmente si farà luce sulla questione, grazie allo speciale realizzato da Bleacher Report: l’intervista tra i due sarà disponibile sul canale YouTube del sito americano a partire dalle 17 di oggi.

Tanti gli argomenti trattati dai due ex compagni di squadra che, in una serie di episodi, racconteranno il loro vissuto nella Baia: come si vede in uno dei trailer dello speciale, Green chiede a KD se quella sfuriata abbia influito sul suo trasferimento ai Brooklyn Nets.

Uno speciale quello du Draymond Green e Kevin Durant che promette spettacolo, come scrive lo stesso numero 23 di GS sul suo profilo Twitter:

“Io e Slim [Durant ndr] abbiamo avuto il confronto più diretto e sincero che voi abbiate mai visto. È come se non ci fosse nessuno a guardarci…anche perché, in effetti, non c’era nessuno presente a guardarci. Ma potrete farlo mercoledì: godetevi lo spettacolo”

Con la maglia degli Warriors Green e Durant hanno vinto due titoli NBA, dando vita a una delle squadre più forti della storia della lega: questo speciale, oltre a far chiarezza su alcuni fatti oscuri, farà rivivere a tifosi di Golden State e semplici appassionati i momenti più epici della loro avventura.

Leggi anche:

La NBA rende note le partite dell’opening night e di Natale 2021

NBA, Joel Embiid estende il contratto con Philadelphia: le cifre

Mercato NBA, Memphis Grizzlies si libera di Beverley: la trade con Minnesota