ESPN, Jackie MacMullan annuncia il ritiro

Come confermato persino dall’emozionante encomio partorito da Adrian Wojnarowski, Jackie MacMullan, giornalista sportiva in forza alla redazione di ESPN, al termine del presente mese di agosto abbraccerà il pensionamento dopo quarant’anni di servizio nel mondo NBA.

Farewell to one of the enduring forces and icons of our industry — Jackie MacMullan is retiring from ESPN. Incredible talent, incredible friend. There will never be another Jackie Mac. https://t.co/Lu6ip13xiD — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 18, 2021

Poco dopo aver cominciato la propria carriera professionale presso il Boston Globe nel 1982, è divenuta la prima giornalista nella storia del Massachusetts ad ottenere una rubrica personale tra le colonne del celebre quotidiano, per il quale è stata anche editorialista associata dal 2002 al 2008

La MacMullan, reclutata da ESPN nel 2010, nel medesimo anno diventò la prima donna di sempre ad essere insignita del Curt Gowdy Media Award, prestigioso attestato giornalistico patrocinato direttamente dalla Naismith Basketball Hall of Fame.

Di seguito le parole della diretta interessata in merito alla decisione di ritirarsi, maturata all’età di 60 anni:

”In determinate situazioni sei pienamente consapevole del punto oltre il quale non ci si possa più spingere. Ho preso questa decisone con grande serenità, orgogliosa del mio percorso quarantennale sui parquet NBA. Non credo di aver fatto nulla di eccezionale, se non tanti sacrifici per raggiungere quello che ho sempre sognato. Saluto e ringrazio tutti i colleghi incontrati lungo il percorso ed in particolare la famiglia ESPN, che ha puntato su di me in modo irrisarcibile.”

Tra le sue pubblicazioni più celebri, When the Game was ours, scritto con Larry Bird e Magic Johnson edito in traduzione italiana nella sua versione più recente da Baldini & Castoldi.

