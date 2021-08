Mercato NBA, Memphis Grizzlies si libera di Beverley: la trade con Minnesota

Dopo essere stato scaricato dai Los Angeles Clippers, spedito insieme a Rajon Rondo ai Memphis Grizzlies, Patrick Beverley non ha avuto il tempo di aprire le valigie poiché è stato immediatamente scambiato ai Minnesota Timberwolves. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, infatti, il play passa alla compagine di Minneapolis in cambio di Jarrett Culver e Juancho Hernangomez.

Con questa mossa Minnesota inserisce Beverley all’interno di un roster composto da giovani pronti a crescere. Gersson Rosas — GM della franchigia — aveva Beverley ai tempi dei Rockets e lo conosce bene. Memphis dal canto suo, trattiene Rondo (per ora) e inserisce un elemento giovane come Culver in un roster che ha mostrato di essere in buona crescita.

The Memphis Grizzlies are trading Patrick Beverley to the Minnesota Timberwolves for Jarrett Culver and Juancho Hernangomez, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2021

