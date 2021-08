Scambio articolato sull’asse Memphis-Los Angeles (sponda Clippers). I californiani hanno mandato Patrick Beverley, Rajon Rondo e Daniel Oturu – scelto al secondo giro del Draft nell’ottobre 2020 – in Tennessee in cambio di Eric Bledsoe, che fa il suo ritorno a L.A. dopo le tre stagioni giocate in maglia Clippers a inizio carriera. Lo riporta Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Los Angeles Clippers are trading Patrick Beverley, Rajon Rondo and Daniel Oturu to the Memphis Grizzlies for guard Eric Bledsoe, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 16, 2021

Trade Grizzlies-Clippers: il punto sulla situazione salariale di L.A.

In un colpo solo i Clippers risparmiano trenta milioni sul conto della Luxury tax e generano una trade exception pari a 8.3 milioni di dollari. La squadra di Tyronn Lue ha attualmente 15 giocatori a roster, 14 dei quali con contratto garantito. Dal lato di Memphis, è ipotizzabile il taglio di Oturu e il futuro dei tre giocatori ai Grizzlies è tutto da scrivere.

Cap ramifications for LAC/MEM: LAC

🏀Eric Bledsoe: $18.1M and $19.4M ($3.9M GTY)

💰LAC will see their tax bill drop from $125M to $95M (savings of $30M)

💰$8.3M TE for LAC MEM

🏀Patrick Beverley: $14.3M

🏀Rajon Rondo: $7.5M ($750K likely bonus)

🏀Daniel Oturu: $1.5M — Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 16, 2021

