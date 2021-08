NBA, i Lakers non hanno firmato Caruso per il prezzo troppo alto

Le strade dei Los Angeles Lakers e di Alex Caruso si sono separate inaspettatamente, come un fulmine a ciel sereno. La guardia ha valicato le montagne passando da essere dimenticata al Draft 2016 a entrare energicamente nelle rotazioni dei losangelini, passando dal niente alla fiducia di LeBron James e Anthony Davis. Ma il nuovo capitolo si chiama Chicago Bulls.

Il 27enne era entrato nel mercato come unrestricted free agent e, inizialmente, era considerato una priorità per i Lakers. Tuttavia qualcosa è andato storto e a chiarificarlo è stato Sam Amick di The Athletic, il quale ha svelato con maggiori dettagli i motivi del divorzio:

“Nel mio report, una fonte a conoscenza delle negoziazioni ha smentito fortemente il fatto che Alex Caruso non fosse voluto. Però, questo non cambia il fatto che la parte di Caruso si è dichiarata confusa circa il fattore comunicativo della trattativa. Sembra che il calcolo dei Lakers sia stato simile a quello dei Milwaukee Bucks con PJ Tucker. Alla fine, dopo l’interesse iniziale, le parti hanno semplicemente deciso di separarsi nel momento in cui il prezzo è andato troppo in alto.”

Con i Lakers, nella scorsa stagione, Alex Caruso ha disputato 58 partite – di cui solo sei da titolare – mettendo a referto una media di 6.4 punti, 2.9 rimbalzi e 2.8 assist.

