NBA, Joel Embiid estende il contratto con Philadelphia: le cifre

A quanto parte è offseason da estensioni contrattuali per quanto riguarda i big della NBA. Dopo quelle di Stephen Curry, Jimmy Butler, Luka Doncic, Trae Young, Kevin Durant è arrivata anche quella di Joel Embiid. I Philadelphia 76ers, infatti, si sono accordati con la propria stella offrendogli un super max da 196 milioni di dollari in 4 anni.

Il lungo aveva il contratto in scadenza nella stagione 2022-23 e con questa nuova mossa dovrebbe rimanere nella città dell’amore fraterno fino al 2026-27 con 261 milioni di dollari da mettere in banca. Embiid, lo ricordiamo, viene dalla sua migliore stagione in carriera, secondo dietro a Nikola Jokic nella corsa al titolo MVP. Eletto in All-NBA 1st Team e All-Defensive 2nd Team, ha registrato 28.5 punti, 10.6 rimbalzi, 2.8 assist, 1 palla rubata e 1.4 stoppate in 31.1 minuti, tirando con il 51.3% dal campo e il 37.7% dall’arco.

Philadelphia 76ers center Joel Embiid is finalizing a four-year, $196 million supermax contract extension, sources told ESPN. — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) August 17, 2021

