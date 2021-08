Mercato NBA, Josh Hart torna ai New Orleans Pelicans: le cifre del nuovo contratto

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i New Orleans Pelicans starebbero definendo gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale di Josh Hart. La guardia, arrivata da Los Angeles in Louisiana nella trade che ha spedito Anthony Davis in direzione opposta, andrà a guadagnare $38 milioni per i prossimi tre anni.

Il prodotto di Villanova è riuscito negli anni a ritagliarsi il suo ruolo in NBA, soprattutto nelle ultime due stagioni in maglia Pels: 9.7 punti e 7.2 rimbalzi a partita per lui da quando è a New Orleans, oltre ad una difesa sicuramente sopra la media.

Il collante ideale per le stelle del roster Zion Williamson e Brandon Ingram.

❤️💙💛 — Josh Hart (@joshhart) August 16, 2021

