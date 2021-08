NBA, tra le partite di Natale c’è anche Lakers-Brooklyn

Nella giornata di oggi la NBA dovrebbe rendere note quelle che saranno le partite del Christmas Day 2021. Secondo una fonte vicina ad Adrian Wjonarowski, tra queste dovrebbe spuntare Atlanta Hawks-New York Knicks — che significherebbe il ritorno di Trae Young al Madison Square Garden — e la battaglia tra Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers allo Staples Center che metterebbe a confronto LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook contro Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving.

Le altre partite in programma dovrebbe essere Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (nel Wisconsin) e Dallas Mavericks contro Utah Jazz, in quel di Salt Lake City.

Plenty of discuss on The Jump at 3 PM ET today with unveiling of Christmas Day games, including, sources say: Trae Young and Atlanta Hawks returning to play the New York Knicks at MSG. Plus, battle of the East-West titans: The Brooklyn Nets vs. the Los Angeles Lakers at Staples.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2021