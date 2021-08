LiAngelo Ball chiarisce: “Mi conosco, sono un giocatore da NBA”

Dopo aver strappato un complimento da Jay Triano, assistant coach degli Charlotte Hornets, il percorso di LiAngelo Ball in NBA diventa sempre più enigmatico. Il 22enne sta facendo tutto quello che è in suo potere per provare a convincere una franchigia a dargli fiducia e strappare un contratto. Queste le parole di LiAngelo raccolte dal Los Angeles Times:

“Mi conosco, sono un giocatore NBA. Nella mia testa, posso giocare nella NBA. Posso giocare ovunque. Non penso molto a quello che la gente dice di me, faccio le mie cose. La mia fiducia non viene mai meno. Mi sento sempre pronto a giocare. Posso giocare ovunque. Dove si presenta l’occasione, sarò pronto.”

La questione è decisamente più complicata di così. Charlotte non ha posti per un nuovo contratto garantito (a meno di tagli), con LiAngelo che spera quantomeno in un two-way contract, anche da altre parti. Il suo percorso in Summer League intanto è discreto con più di 10 punti di media ad allacciata di scarpa. Gli Hornets hanno un ultimo posto per il training camp, con Ball che spera di esserselo conquistato con il lavoro:

“Sta agli allenatori decidere, ma io mi sento pronto, che sia per la NBA, la Summer League o altro. Devono solo dirmi cosa fare e io sarò pronto.”

Leggi Anche

NBA, Summer League: Cam Thomas è favoloso (36 punti), 4 punti per Eboua

Two way contract NBA: squadra per squadra

Mercato NBA, Grizzlies e Clippers completano trade: Bledsoe torna a Los Angeles