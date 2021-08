NBA, Summer League: Cam Thomas è favoloso (36 punti), 4 punti per Eboua

Nella notte si sono giocate altre otto partite per l’ottava giornata di Summer League NBA. Partiamo subito dalla superba prestazione di Cam Thomas che ha trascinato i Brooklyn Nets alla vittoria su San Antonio: la 27a scelta del draft ha segnato 36 punti (11/25 dal campo e 3/6 da 3 punti) in 27 minuti. Sacramento — guidata da Louis King (18 punti con 5/9 dal campo) — ha vinto facilmente su Dallas. Amir Coffey ha portato i Clippers alla vittoria sui Jazz.

Milwaukee ha perso contro Washington: solo 4 punti in 8 minuti per Eboua. I Wolves di Jaylen Nowell (26 punti e 7 rimbalzi) hanno regolato Philadelphia (26 punti firmati Paul Reed). Orlando con Yante Mate (18 punti e 9 rimbalzi, 2 recuperi, 2 stoppate) ha avuto la meglio su Houston.

Trey Muprhy, 17° scelta al draft, ha firmato 22 punti (8/12 dal campo, 6 rimbalzi) per i Pelicans ma non è bastato per battere gli Warriors della 7° scelta Jonathan Kuminga (17 punti, 8 rimbalzi, 4 assist).

Kings – Mavericks 86-70

Clippers – Jazz 94-90

Wizards – Bucks 93-83

Nets – Spurs 104-100

Wolves – Sixers 99-96

Magic – Rockets 89-76

Pelicans – Warriors 80-79

Grizzlies – Bulls 96-91