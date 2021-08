NBA, Carmelo Anthony la nuova arma dei Lakers: “Io dalla panchina? I risultati a Portland si sono visti”

Non c’è solo l’arrivo di Russell Westbrook a portare attenzione particolare sui Los Angeles Lakers, ma anche quella di Carmelo Anthony. Quest’ultimo, da sempre grande amico di LeBron James, è pronto a calarsi completamente nel suo ruolo di rotazione, per rendere la second unit offensivamente pericolosa. Queste le parole di Melo riguardo alla sua evoluzione in NBA:

“Ai tempi di Houston (quando per la prima volta dovette accettare di uscire dalla panchina, ndr) non fu facile ingoiare una pillola del genere. Sei stato titolare inamovibile per 16-17 anni, la star della tua squadra, e di colpo ti viene chiesto di uscire dalla panchina. Non è stato facile per il mio ego, per il mio orgoglio. Ma allo stesso tempo mi è servito per motivarmi e infatti i risultati si sono visti quando sono tornato nella lega coi Blazers”.

I gialloviola partono con un obiettivo chiaro e limpido, ma la cosa altrettanto bella è la possibilità di vedere Anthony in campo con LeBron James:

“Non so cosa accadrà ma quel che so è che qualsiasi cosa accada sarò pronto. Pronto a gestirla, pronto a giocare a basket. È quello che è successo anche allora: era la prima volta che mi succedeva, allora, ma alla fine mi sono divertito, era pur sempre pallacanestro e giocando mi tornò la voglia di divertirmi e di stare in campo. Lo stesso vale per quest’avventura ai Lakers: so qual è la posta in palio, sono concentratissimo sul nostro obiettivo, ossia titolo NBA. Abbiamo il talento per vincere, ora spetta a noi amalgamarlo nel giusto modo per far sì che succeda”.

