NBA, LeBron James e Russell Westbrook insieme per assistere ad una partita di Summer League

Nella notte, LeBron James e Russell Westbrook sono stati visti pubblicamente insieme da quando il playmaker si è unito ufficialmente ai Los Angeles Lakers. Le due stelle, infatti, si sono presentate al Thomas & Mack Center per assistere ad una partita di Summer League NBA tra i gialloviola ed i Detroit Pistons di Cade Cunningham (tenuto fuori per l’occasione). Una volta visti a bordocampo, i tifosi presenti all’Arena — prevalentemente dei Lakers — hanno cominciato ad applaudire i due All-Star.

Alla prima pausa del match, dopo che James e Westbrook si sono seduti, un gruppo di fotografi ha formato un semicerchio intorno a loro per scattare le prime foto ufficiali da quando sono diventati compagni di squadra. Durante la sua presentazione ufficiale come Laker, Westbrook ha detto martedì scorso che, come playmaker titolare, spera di continuare di “essere in grado di elevare e rendere migliori i miei compagni di squadra intorno a me”:

“AD e Bron sono miei amici prima di tutto, e io essendo un compagno di squadra, il mio lavoro è entrare in campo e sollevarli dalla pressione avversaria. Loro faranno lo stesso con me, ne sono sicuro. E man mano che la stagione andrà avanti, capiremo come saremo messi. Ci saranno alti e bassi. È normale, va bene, ma scopriremo come giocare nel modo migliore per poter vincere il titolo”.

LeBron and Russell Westbrook walk in together to watch the Lakers’ game. pic.twitter.com/8OVgOb8vVO — Andrew Greif (@AndrewGreif) August 15, 2021

