NBA, Summer League: i Lakers crollano sotto i colpi di Detroit, Boston ancora imbattuta

Altra nottata di Summer League NBA andata in archivio in quel di Las Vegas. Da segnalare subito la quarta vittoria in altrettante occasioni dei Boston Celtics: dominati i 76ers con il risultato di 100-80, con 18 punti di Zach Auguste. Indiana passeggia contro OKC con 19 punti del solito Chris Duarte e nonostante un buon Jaylen Hoard (16 punti per lui). New York ha vinto contro i Cavaliers grazie ai 28 di Quentin Grimes, 21 di Obi Toppin e 23 di Miles McBride.

Toronto batte Charlotte con un ottimo Scottie Barnes: 23 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate per lui. I Nuggets dominano Dallas nei supplementari sulla scia di un enorme Nah’Shon Hyland, autore di 28 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Atlanta batte gli Heat grazie al duo Jalen Johnson (25 punti e 7 rimbalzi) e Skylar Mays (26 punti e 9 assist). Infine Detroit, senza Cade Cunningham, ha abbattuto facilmente i Lakers.

Hawks – Heat 94-90

Nuggets – Mavericks 89-85

Celtics – Sixers 100-80

Pacers – Thunder 95-61

Raptors – Hornets 80-79

Knicks – Cavaliers 103-94

Suns – Blazers 79-70

Pistons – Lakers 103-86

