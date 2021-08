Il calendario NBA verrà pubblicato verso fine settimana prossima

Ormai ci siamo. Il calendario completo per la stagione NBA 2021-2022 verrà rilasciato verso fine settimana prossima, al più tardi entro l’inizio della settimana successiva. Questo quanto abbiamo raccolto dalle nostre fonti vicine alla lega. Quello che sappiamo già, ad oggi, sono le date chiave della stagione, poiché già rese pubbliche dalla NBA solo qualche settimana fa: la regular season inizierà ufficialmente il 19 ottobre e durerà fino al 10 aprile 2022. Seguirà il torneo Play-In, dal 12 al 15 aprile.

Dopo due anni di emergenza, Adam Silver vuole assolutamente riportare ‘ordine’ al già fitto calendario d’impegni, sottolineando di voler tornare a un programma tradizionale. Ciò significa un inizio di regular a ottobre, le finali a giugno e, soprattutto, un programma più distanziato durante le settimane senza dover proporre quattro partite in cinque notti per le squadre. Ne consegue che ci saranno meno back-to-back e, si spera, meno infortuni per i giocatori. In questo senso, l’ultima stagione ha rappresentato un vero problema.

Ecco perché anche le 30 franchigie NBA non vedono l’ora di assistere alla pubblicazione del nuovo calendario.

