Two way contract NBA: squadra per squadra

Cosa sono e come funzionano i Two-way contract?

A partire dalla stagione 2017-18 ogni squadra NBA dispone di due ulteriori posti a roster rispetto ai 15 standard. I giocatori che sottoscrivono un two-way contract si aggregano alla franchigia per un massimo di 45 giorni. Nel conteggio del periodo complessivo di validità del two-way contract sono contemplate – ovviamente – le partite, ma anche le giornate di allenamento.

La recente revisione del contratto collettivo tra NBA e associazione giocatori, resasi necessaria per affrontare a trecentosessanta gradi le conseguenze della pandemia sul business della lega, ha previsto interventi anche sulla regolamentazione di tali accordi. Prescindendo, nel computo, dalle giornate di allenamento, la durata del two- way contract NBA è stata estesa a 50 partite per garantire una vetrina maggiore.

*In data 12 marzo 2021 il Board of Governors NBA aveva approvato l’accordo tra lega e associazione giocatori che di fatto eliminava il limite di 50 partite di cui sopra, rendendo eleggibili per i Playoff 2020-21 tutti i giocatori in two-way-contract. La misura a carattere temporaneo non è stata confermata per la stagione corrente. Qui tutti i dettagli.

Tutti i two-way contract NBA, aggiornati

In questo elenco aggiornato riportiamo tutti i two-way contract NBA sottoscritti squadra per squadra per la stagione 2021-2022.

Atlanta Hawks

Sharife Cooper /

Boston Celtics

Sam Hauser /

Brooklyn Nets

/ /

Charlotte Hornets

Scottie Lewis Arnoldas Kulboka

Chicago Bulls

/ /

Cleveland Cavaliers

/ /

Dallas Mavericks

Nate Hilton Eugene Omoruyi

Denver Nuggets

/ /

Detroit Pistons

Chris Smith /

Golden State Warriors

Chris Chiozza /

Houston Rockets

Matthew Hurt /

Indiana Pacers

Amida Brimah Duane Washington

Los Angeles Clippers

Jay Scrubb /

Los Angeles Lakers

Joel Ayayi Austin Reaves

Memphis Grizzlies

Sean McDermott Killian Tillie

Miami Heat

/ /

Milwaukee Bucks

Sandro Mamukelashvili /

Minnesota Timberwolves

Nathan Knight McKinkley Wright IV

New Orleans Pelicans

Jose Alvarado Daulton Hommes

New York Knicks

Jericho Sims /

Oklahoma City Thunder

Aaron Wiggins /

Orlando Magic

Ignas Brazdeikis /

Philadelphia 76ers

Raiyon Tucker Aaron Henry – qui la nostra intervista al giocatore

Phoenix Suns

Ty-Shon Alexander /

Portland Trail Blazers

Trendon Watford /

Sacramento Kings

Louis King Neemias Queta

San Antonio Spurs

/ /

Toronto Raptors

Justin Champagnie David Johnson

Utah Jazz

Trent Forrest /

Washington Wizards

/ /

Ultimo aggiornamento, 14 agosto ore 10:03