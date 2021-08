NBA, Cade Cunningham felice delle prime partite con Detroit

Cade Cunningham stupisce sempre di più. La prima scelta al Draft per i Detroit Pistons ha giocato una grande gara contro i New York Knicks nella notte appena trascorsa di Summer League. Difatti, Cunningham è stato autore di ben 24 punti con 7 triple segnate, 7 rimbalzi e 3 assist. Appena concluso il match, il numero #2 dei Pistons è stato subito intervistato e affermando che si è divertito a giocare e che non ha paura dei finali delle partite con punteggi tirati. Queste le sue parole:

“Ogni volta che si giunge ad un finale di una partita tirata, voglio la palla nelle mie mani. Mi sento come se avessi una calamita in queste situazioni. I miei compagni di squadra si fidano di me. È stata una grande vittoria di squadra e ed era quello che volevamo.”

Anche Dwane Casey, capo allenatore dei Detroit Pistons si è complimentato con Cade Cunningham:

“C’è una ragione per cui lo abbiamo scelto al Draft con la prima scelta. È un grandissimo giocatore, sa fare tante cose sul campo e segna tiri molto difficili. Ha anche una grande leadership, si fa sentire con la sua voce. Si allena e da sempre il massimo ogni giorno. Quando vedi certe prestazioni non sei scioccato, sapendo quanto si impegna e quanto lavora.”

