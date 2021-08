Irreale Payton Pritchard, supera Isaiah Thomas: segna 92 punti

Dopo gli 81 punti segnati lo scorso lunedì da Isaiah Thomas al campionato Pro-Am di Seattle, anche Payton Pritchard ha replicato una prestazione da favola: 92 punti segnati per lui nel torneo Pro-Am Summer League di Portland. In una partita ad alto punteggio, Pritchard ha trascinato la sua squadra alla vittoria con il risultato finale di 165-163. La compagine del play aveva bisogno di tutti i suoi punti in una vittoria che si è rivelata risicata.

Per l’occasione, Pritchard ha saltato la partita di Summer League NBA con Boston a causa di un “impegno precedente” che era già stato giustificato ai Celtics. Per la cronaca, la squadra di Pritchard ha affrontato Mike James, vecchia conoscenza dei tifosi italiani. L’ex play di Milano ha segnato 63 punti.

Pritchard, lo ricordiamo, ha terminato la Summer League 2021 con una media di 20.3 punti e 8.7 assist a partita con il 57.7% di realizzazione da dietro l’arco.

