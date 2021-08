La moglie di Dennis Schroder contro i tifosi NBA: “Vi auguro possiate trovare la pace”

Nelle ultime settimane l’epilogo di Dennis Schroder è ormai cosa nota a tutti i tifosi NBA. Il giocatore, infatti, dopo aver rifiutato una estensione da 84 milioni in 4 anni con i Lakers, si è ritrovato a ridosso della free agency senza altre offerte di livello. Il play ha quindi accettato un contratto annuale da 5.9 milioni di dollari con i Boston Celtics, per non rischiare di rimanere a piedi o accettare un papabile minimo salariale da altre franchigie.

Ebbene, le critiche sui social verso la difficile ‘strategia’ messa in piedi da Schroder non sono mancate. A difesa dell’ex Lakers, è scesa in campo — sui social network — anche la moglie, la quale ha commentato in questa maniera quanto successo:

“Sono orgogliosa di mio marito che ha preso una decisione per restare fedele a se stesso e per continuare a lottare per quelli che sono i suoi obiettivi e la sua visione! Lo so che non tutti possono capire la sua scelta. Perché in tanti sceglierebbero i soldi davanti a tutto il resto. Ma fatemi dire una cosa: dimostrate un po’ di amore verso il prossimo, siate pazienti e vedrete quello che succederà in futuro.” “Vi auguro che un giorno possiate trovare pace nella vostra vita e magari anche un po’ di amore, o di successo, o qualsiasi cosa che oggi manca nelle vostre vite. L’odio non è mai una bella cosa. Lavorate su voi stessi, sulla vostra negatività, e tornerete a essere felici. Io prego per voi”.

