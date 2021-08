NBA, Udonis Haslem e la firma con Miami: “Serve leadership in questa lega”

In un nuovo episodio di The Long Shot Podcast, Duncan Robinson ha ricevuto Udonis Haslem per parlare del suo ritorno a Miami e che vale la 19esima stagione in NBA. I due giocatori hanno in comune, oltre a giocare per gli Heat, anche il fatto di essere undrafted. E se uno ha appena firmato il più grande contratto della storia per un giocatore non scelto (qui il nuovo contratto di Duncan Robinson), l’altro è vicino al ritiro dopo 3 titoli conquistati in 6 finali giocate:

“Amo stare qui. Amo essere in forma. Miami è la mia casa, è la mia città. Perché non continuare a far parte di questa franchigia ed essere in grado di motivare il roster, avere un impatto sui giovani e possibilmente vincere un altro titolo? ”

Udonis ha da sempre voluto un ruolo importante sui giovani che si approcciano alla lega:

“Penso che ci sia bisogno di veterani in ogni squadra così come della loro leadership, soprattutto in questa NBA in cui il livello di talento è sempre più alto. I giocatori di nuova generazione sono fortissimi, hanno un talento grandissimo. Quindi, credo che io abbia bisogno di loro tanto quanto loro hanno bisogno di me. Mi esortano tutti a continuare. Devo essere in buona forma per seguirli al meglio. Non potrei continuare a giocare altrimenti.”

Con questa nuova stagione alle porte, Haslem continuerà a rimandare il suo ritiro. E se in tanti gli preannunciano un futuro da allenatore, lui ha in mente un’altra idea, ossia diventare proprietario o co-proprietario di una franchigia:

“Tutti dicono: ‘Sarebbe un buon allenatore’. Ma non mi son mai concentrato su questa cosa. Non voglio rinchiudermi in un solo ruolo. Sono sempre stato in grado di essere più di questo e di capire che ho la capacità di fare di più. Così ho iniziato a pensarci sempre di più, è qualcosa di cui ho parlato anche con Dwyane (Wade) diversi anni fa. Ma lui ora ha fatto un’operazione da altre parti (possiede una quota degli Utah Jazz, ndr) e io sono orgoglioso di mio fratello e felice per lui. Ma ho comunque l’opportunità di fare qualcosa da solo. Dove? Quale posto migliore per farlo se non la mia città. Posso ancora avere un impatto su questa NBA. Ho tanti buoni rapporti con tanti giocatori NBA. Quindi, son sicuro di poter fare qualcosa di buono.”

Solo un paio di numeri: Haslem ha guadagnato circa 66 milioni di dollari in carriera, ma il valore degli Heat negli ultimi anni è cresciuto fino agli attuali 2 miliardi di dollari. Nel caso in cui volesse compare l’1% della franchigia, dovrebbe sborsare 20 milioni. Un investimento costoso.

