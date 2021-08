NBA, Lonzo Ball si presenta: “Chicago è il posto perfetto per me”

Tempo di guardare al recente futuro per Lonzo Ball, il quale durante la free agency 2021 ha trovato una nuova sistemazione. Il playmaker, infatti, è passato ai Chicago Bulls via sign-and-trade, firmando un contratto quadriennale da 85 milioni di dollari complessivi. Queste le parole di Lonzo, appena approdato nella franchigia dell’Illinois:

“I Bulls, tra tutte, erano la squadra che si è distinta di più delle altre e che mi voleva davvero. Io volevo andare in un posto in cui sono apprezzato, in cui posso mostrare le mie qualità e farlo attraverso il mio gioco. Chicago è il posto perfetto per fare tutto questo.”

Poi, sul nuovo roster di Chicago:

“Siamo una squadra entusiasmante, posso già intravedere un futuro luminoso per noi. Saremo competitivi ovunque e ci giocheremo la vittoria su ogni campo. Sono felice di essere uno dei Chicago Bulls. DeRozan? L’ho sentito appena ha deciso di venire ai Bulls. Lui viene da Compton (LA) quindi è una leggenda nella mia zona e sono cresciuto guardandolo giocare. Abbiamo molti giocatori diversi che sanno fare cose diverse… Sono entusiasta di poter giocare con loro”.

L’aggiunta di Ball regala ai Bulls un playmaker con una eccellente visione. La sua capacità di alzare il ritmo dovrebbe rafforzare l’attacco di Chicago, che nell’ultima stagione era sprofondato al 25esimo posto per quanto riguarda i punti realizzati in transizione a partita. La scelta numero 2 del Draft 2017 ha fatto passi da gigante in due stagioni con la maglia dei Pelicans. Ball ha registrato anche il suo record di punti in carriera (14.6 a partita), così come nel tiro da 3 punti (37.8% da dietro l’arco) in 55 presenze nel 2020-21.

L’acquisizione di Ball è stata solo la prima di una serie di mosse da parte dei Bulls effettuate sul mercato NBA. La franchigia ha infatti ottenuto anche DeMar DeRozan e Alex Caruso — quest’ultimo con un contratto quadriennale da 37 milioni di dollari.

Leggi Anche

NBA, Summer League finita per Jalen Suggs: i dettagli dell’infortunio

Mercato NBA, Lance Stephenson tenta il rientro nella lega: la situazione

I 10 giocatori NBA più pagati per la stagione 2021-2022