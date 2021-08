I 10 giocatori NBA più pagati per la stagione 2021-2022

Dopo una sessione di mercato NBA 2021 decisamente agitata, le carte in tavola sembrano essere servite per tutte e 30 le franchigie. L’ultima free agency ha portato in dote nuovi contratti, così come remunerazioni multimilionarie da parte delle principali stelle delle lega. Diverse le estensioni portate a termine: da Stephen Curry a Jimmy Butler, fino a Luka Doncic. Ma non tutti potranno essere considerati come i giocatori NBA più pagati della prossima stagione. Vediamoli di seguito.

10. Paul George, Los Angeles Clippers | 39.344.900 $

Età: 31

Squadra: Los Angeles Clippers

Stipendio: 39.344.900 $

La stella dei Clippers ha firmato la sua personalissima estensione contrattuale lo scorso dicembre, accordandosi per un quadriennale da 176.2 milioni di dollari complessivi che terminerà nell’offseason 2025, ma l’ultimo anno è in player option. Al suo primo anno del nuovo contratto, George percepirà più di 39 milioni che valgono la decima posizione in questa speciale graduatoria.

Quello che scopriremo più avanti è che anche Kawhi Leonard, con la nuova estensione contrattuale al massimo salariale, è nella stessa posizione del compagno di squadra.

9. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks | 39.344.900 $

Età: 26

Squadra: Milwaukee Bucks

Stipendio: 39.344.900 $

Fresco del suo titolo NBA con la maglia dei Milwaukee Bucks, il greco entrerà anche lui nel nuovo corso contrattuale. Antetokounmpo, durante l’ultimo giorno disponibile della scorsa offseason, ha deciso di rinnovare il suo accordo con la franchigia del Wisconsin legandosi con un quinquennale da 228.2 milioni di dollari, con l’ultimo anno — da più di 51 milioni — in player option. La scelta ha già ripagato le attese: titolo NBA conquistato e Giannis pronto ad una nuova riscossa.

8. Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers | 39.344.900 $

Età: 29

Squadra: Los Angeles Clippers

Stipendio: 39.344.900 $

La stella più luminosa dei Clippers si è accordato solo qualche giorno fa, tornando alla base dopo aver rifiutato la player option per la stagione 2022. In ogni caso, Leonard ha firmato un nuovo quadriennale da 176.2 milioni di dollari, proprio come Paul George.

Stessi importi, stesso schema remunerativo per i due compagni che hanno chiuso le trattative portandosi a casa dei supermax salariali. Anche lui, come PG13, può vantare la player option da 48 milioni di dollari nella stagione 2024-25. Pensare troppo in là è difficile, anche perché Kawhi — come sappiamo — si prende ogni offseason per riflettere. E senza lottare per il titolo NBA la situazione potrebbe complicarsi.