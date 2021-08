Mercato NBA, Lance Stephenson tenta il rientro nella lega: la situazione

Rivedere Lance Stephenson in NBA potrebbe non essere utopia. Dopo essere stato vicino al rientro nella lega lo scorso anno con gli Indiana Pacers in vista della bolla di Orlando, ora il giocatore potrebbe avere maggiori chance di mostrare di possedere ancora le qualità giuste per giocare ai massimi livelli. Secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, Lance svolgerà un workout in queste ore a Las Vegas in cui saranno presenti diverse squadre NBA. L’obiettivo è convincerle a dargli una possibilità. Sono attesi rappresentanti di Bucks, Nuggets, Sixers e Nets.

Stephenson non gioca in NBA dalla stagione 2018-19 quando chiuse con una media di 7.2 punti, 3.2 rimbalzi e 2.1 assist in 16.5 minuti con la canotta dei Los Angeles Lakers di LeBron James. La sua ultima esperienza professionale è stata in Cina tra le fila dei Liaoning Flying Leopards nel 2019-20. Media da 26.7 punti e 7.4 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

Free agent guard Lance Stephenson will hold a private workout this morning in Las Vegas in front of NBA personnel with reps from Milwaukee, Denver, Philadelphia and Brooklyn among those expected to attend, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 13, 2021

