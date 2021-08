Mercato NBA, Leandro Bolmaro passa ai Timberwolves: un milione per il buyout con Barcellona

Leandro Bolmaro, già impegnato nell’estate olimpica con l’Argentina, settima al termine della rassegna a cinque cerchi di Tokyo, passerà in NBA con contratto garantito per la prossima stagione. Grazie alla partecipazione dei Minnesota Timberwolves, che detengono i diritti sul giocatore scelto al Draft 2020 dai New York Knicks, è stato trovato l’accordo per il buyout con il Barcellona. La cifra pattuita è di poco inferiore al milione di euro (750.000 a carico di Minnesota).

