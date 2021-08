NBA, Summer League finita per Jalen Suggs: i dettagli dell’infortunio

Jalen Suggs salterà il resto della Summer League NBA per precauzione dopo aver subito una distorsione al pollice sinistro durante la gara di giovedì scorso contro i Boston Celtics. Questo l’annuncio pubblicato nella notte dagli Orlando Magic, i quali vogliono assolutamente preservare il rookie da altri problemi fisici. Suggs si era fatto male durante un tentativo di attacco al ferro a metà del secondo quarto.

La scelta assoluta n. 5 dell’ultimo Draft, in quell’occasione ha chiuso con 6 punti, 2 rimbalzi, 2 recuperi e 1 assist in 11 minuti di gioco. Suggs ha registrato una media di 15.3 punti, 6.3 rimbalzi, 2.3 assist, 1.7 recuperi e una stoppata in 3 presenze in Summer League, tirando con un rispettabile 35.7% da dietro l’arco su quasi cinque tentativi da 3 punti a partita.

Il prodotto di Gonzaga ha terminato la sua carriera al college registrando 14.4 punti, 5.3 rimbalzi, 4.5 assist e 1.9 recuperi a partita guidando i Bulldogs alla vittoria del loro primo campionato nazionale. Il ventenne è stato anche nominato all’interno della seconda squadra All-American e nella squadra 2021 NCAA All-Tournament.

Any injury to Suggs would be a nightmare. He would stay in the game after this. pic.twitter.com/Yavf6Z4RTd

— David Baumann (@DavidBaumannORL) August 13, 2021