NBA, Michael Jordan: “Dico sempre a mia moglie che sono maledetto”

In una lunga intervista con ABC per il documentario “A Giant Leap” dedicato a Luc Longley , che ripercorre la carriera e il post-carriera dell’interno australiano, Michael Jordan ha parlato del suo dopo carriera e delle sue difficoltà nel soddisfare il suo leggendario spirito competitivo.

“Parte delle mie difficoltà dopo la mia carriera è stata legata al mio spirito competitivo. Sai, ero un giocatore così competitivo e ogni giorno sentivo il bisogno di essere sempre più forte del mio avversario. Ora, quando non fai più sport e sei nella tua vita normale, non ti sbarazzi di quell’armatura che indossi e devi trovare un modo per conviverci. Ed è frustrante, a volte è persino difficile.

“A causa della mia natura guardo tutto con il mio spirito competitivo e dico sempre a mia moglie che sono maledetto. Sono dannatamente competitivo, e non posso guardare qualcosa o fare qualcosa senza che ci sia un lato competitivo, ed è qualcosa con cui convivo oggi. Ora la sfida è calmare i miei nervi. Ecco perché pesco molto oggi. Non avrei mai pensato di salire su una barca e andare a pescare. È tutta una questione di pazienza quando provi a catturare un pesce, devi cercare di essere paziente. Non c’è altro modo. Devi solo essere pronto quando succede. Sono tutte queste le cose cose che penso mi calmino molto di più che praticare uno sport, il golf o qualsiasi altra cosa… e penso che sia quello di cui ho bisogno. Questa è la terapia di cui ho bisogno per aiutare a calmare alcuni dei miei lati competitivi”.