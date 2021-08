NBA, Metta World Peace svela: “Rifiutai la chiamata di LeBron James a Cleveland”

Dopo aver svelato alcuni retroscena riguardanti la famosa rissa tra Detroit e Indiana del 2004, Metta World Peace ha anche ricordato il momento in cui è stato contattato da LeBron James ai tempi dei Cleveland Cavaliers, per provare a convincerlo a firmare con la compagine dell’Ohio. Queste le sue parole rilasciate a “Shay Shay Club ”con Shannon Sharpe:

“LeBron mi ha contattato una volta quando era ai Cavs. Ricordo che ero emozionato perché avevo ricevuto la sua chiamata. Sono un suo grande fan. Anche se era più giovane di me, ero un grande fan. Ma all’epoca non volevo giocare con i Kobe, i LeBron, i T-Mac, volevo affrontarli. Quindi, quando LeBron mi ha contattato per giocare con lui, ho pensato: “Uhm, non posso venire a giocare con te”. C’erano molte ragioni, ma in quel caso gli ho semplicemente detto: “Non posso venire”. All’epoca stavo cercando di andare a Detroit o Indiana. Era lì che volevo andare. Ma quando nessuna squadra mi voleva più, non ho richiamato LeBron. Sono stati i Lakers a chiamarmi e ho subito pensato: ‘Devo andare altrimenti non so se potrei ottenere un altro contratto.'”