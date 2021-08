NBA, il GM di Washington: “Ho avuto una conversazione a cuore aperto con Russell Westbrook”

Dopo aver terminato la stagione sulla scia del duo Bradley Beal-Russell Westbrook, tutto in quel di Washington suggeriva che i due sarebbero stati ancora al comando della squadra anche nella prossima stagione. Il giorno del Draft, però, Wizards e Lakers hanno raggiunto un accordo per una trade che ha portato in California lo stesso Westbrook. Tommy Sheppard, GM dei capitolini, ha parlato del dietro le quinte dell’accordo:

“È stata una circostanza molto, molto insolita: il giorno prima del Draft abbiamo dato il via ad alcune idee sul mercato e abbiamo ricevuto un feedback dai Lakers. Ho avuto una conversazione a cuore aperto con Russell ed era importante per me e per Washington capire se voleva ancora giocare con noi. Mi ha risposto che se mai ci fosse stata un’opportunità con i Lakers, quello sarebbe stato l’unico posto in cui voleva andare. Quando guardo la sua carriera da Hall of Famer e tutto ciò che ha fatto per noi, non potevo far altro che esaudire le sue richieste. In questo caso siamo riusciti a trovare un accordo e questo ha aiutato anche gli Wizards.”