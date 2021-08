NBA, Alex Caruso commenta il suo approdo a Chicago: “A me interessa solo vincere”

Alex Caruso ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore dei Chicago Bulls. L’ex Lakers ha cambiato squadra in questa free agency accordandosi con un contratto di 4 anni a 37 milioni di dollari. Queste le sue prime parole da giocatore dei Bulls:

“Ci sono molti giocatori in questa lega che prendono tantissimi tiri. Se avessi voluto avere una buona media di punti, avrei potuto benissimo averla. Avrei potuto prendere molti più tiri e le mie cifre sarebbero salite, le mie percentuali sarebbero calate e probabilmente avrei vinto meno partite. Ma a me interessa solo vincere. Questa è stata sempre la mia mentalità.”

Le sue capacità difensive sicuramente faranno comodo ai Bulls:

“Per me giocare duramente significa fare sempre le cose nel modo giusto. Nelle scorse stagioni ho difeso su molti grandi giocatori. Quando si difende contro di loro bisogna essere fisici e giocare anche un po’ sporco per tentare di fermarli, poiché questa lega è piena di talenti e di giocatori con grandissimi doti offensive. Penso sempre che ogni cosa che faccio sul campo riesco a farla nel modo corretto. Bisogna sempre pensare di fermare il proprio uomo, fare di tutto per non farlo segnare. Questo posso portare alla mia squadra. Rubare un pallone e correre dall’altra parte del campo e schiacciare, subire uno sfondamento o anche solamente deviare un pallone: tutto questo da una grande carica alla squadra. Questa energia serve.”