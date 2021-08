NBA, Blake Griffin attacca Lakers e Miami: “Forti sulla carta, ma in campo sono diversi”

I roster delle 30 franchigie NBA sembrano ormai essere stati definiti. Al netto di qualche altro cambiamento che potrebbe avvenire da qui ad un paio di mesi, quando la stagione ricomincerà ufficialmente, le favorite al titolo 2021-2022 sono le ‘solite note’, con qualche evidenziazione sui Los Angeles Lakers e Miami Heat, protagoniste in positivo dell’ultima sessione di mercato NBA.

Anche Blake Griffin ha parlato dei movimenti di queste due franchigie, punzecchiandole in questa maniera:

Quindi ecco la motivazione principale per cui il lungo ha deciso di tornare tra le fila dei Nets:

Blake Griffin on the Lakers, Heat and other teams adding stars this summer: "You look at it but at the end of the day, things on paper, it's tough to say. I've been in situations where a team stacks up and it doesn't work out." #Nets

