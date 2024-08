Olimpiadi: Team USA vince facile con il Brasile, KD nella storia

Dal Dream Team a oggi, passando per una miriade di campioni che hanno vestito la canotta a stelle e strisce nel massimo impegno sportivo globale. Fenomeni che si sono susseguiti a fenomeni, per fermarsi su un nome solo e per certi versi impronosticabile: Kevin Durant. Con una schiacciata durante il terzo quarto della sfida vinta agilmente da Team USA contro il Brasile (122-87), il giocatore dei Phoenix Suns è diventato il miglior marcatore olimpico nella storia della nazionale americana.

Era entrato sul parquet del quarto di finale a soli cinque punti dal record detenuto dalla grande statunitense Lisa Leslie (488 punti), siglato durante la campagna dorata femminile di Pechino 2008. I soli due punti segnati nel primo tempo sembravano un segnale di una pratica rinviata almeno in semifinale. Ma non è servito.

Congratulations @KDTrey5 I’m honored to have you break my @TeamUSA Olympic record!!! Our dedication to our country is evident and etched in stone!! Now go get another Gold medal my friend! One Team, One Goal, Gold!

🥇🇺🇸 #GoUSA

— Lisa Leslie (@LisaLeslie) August 6, 2024