Mercato NBA, Milwaukee e Memphis chiudono una trade: i dettagli

In queste ore Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies hanno chiuso un’operazione secondaria sul mercato NBA. Le due franchigie, infatti, si sono accordate su una trade che porta nel Tennessee Sam Merrill e due future scelte al secondo giro del Draft in cambio di Grayson Allen. Milwaukee assorbirà il contratto di Allen con la sua trade exception da $ 4.8 milioni.

A prima vista questo scambio sembra molto interessante per Milwaukee, la compagine detentrice del titolo NBA aggiunge un esterno di qualità che può segnare dalla panchina. Allen arriva da una buona stagione in maglia Memphis, con cui ha viaggiato con una media di 10.6 punti, 3.2 rimbalzi e 2.2 assist a partita.

Da notare, invece, che il contratto di Merrill si trasformerà in garantito solo se Memphis deciderà di non tagliarlo entro domenica. Altrimenti sarà unrestricted free agent.

Memphis is trading guard Grayson Allen to Milwaukee for Sam Merrill and two future second-round picks, sources tell ESPN.

