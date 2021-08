Mercato NBA, Justise Winslow firma con i Los Angeles Clippers

Colpo in entrata per i Los Angeles Clippers, i quali dopo aver sostanzialmente chiuso per il rientro alla base di Kawhi Leonard, hanno trovato un accordo anche con Justise Winslow. L’ala, infatti, nelle prossime ore firmerà un biennale con i californiani. A confermarlo sono stati gli agenti del giocatore.

L’arrivo di Winslow è particolarmente importante poiché fungerà come possibile titolare nei primi mesi della prossima stagione NBA, in quanto lo stesso Leonard sarà alle prese con la lunga riabilitazione al ginocchio infortunato durante gli ultimi Playoff.

Free agent G/F Justise Winslow has agreed on a two-year deal with the Los Angeles Clippers, his agents Austin Brown and Erika Ruiz of @CAA_Basketball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021