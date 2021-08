Olimpiadi Tokyo 2020, Kevin Durant commenta la vittoria di Team USA

Sempre e inesorabilmente Kevin Durant. Quando Team USA arriva in finale alle Olimpiadi, la stella dei Brooklyn Nets diventa una macchina da punti. Trenta punti nel 2012, trenta nel 2016 e 29 (9/18 dal campo, 6 rimbalzi, 3 assist) realizzati questa notte contro la Francia. KD ha brillato ancora nella finale olimpica, conquistando la sua terza medaglia d’oro consecutiva.

Nel post-partita, Durant ha commentato in questa maniera la vittoria degli americani:

“Era arrivato il momento di vincere! Era solo una partita e non una serie, quindi sapevo di dover dare il massimo ogni secondo. Sono riuscito a realizzare i miei canestri per tenerci a galla durante il primo quarto e poi nell’ultimo – come in una staffetta – i ragazzi hanno segnato i loro canestri.”

Il successo è arrivato contro i transalpini, i quali avevano avuto la meglio all’esordio del torneo:

“La Francia è una buona squadra, non si arrendono, giocano sempre duro, sono grandi, quindi è stata una bella sfida per noi. Ma volevamo incontrarli di nuovo dopo il primo incontro. Volevamo giocare contro di loro, come volevamo giocare ancora contro l’Australia. Siamo riusciti a vincere questa partita, tutti si sono sacrificati dal primo giorno per mettere la squadra al primo posto, e siamo riusciti a venire qui e portarci via l’oro.”