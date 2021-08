Mercato NBA, Willy Hernangomez firma un triennale con New Orleans

Accogliendo la testimonianza rilasciata dagli agenti di Willy Hernangomez a vantaggio della redazione di The Athletic, il cestista spagnolo, dopo aver esplorato la free agency, ha firmato un contratto triennale con i New Orleans Pelicans, estendendo la propria permanenza in Louisiana.

Free agent center Willy Hernangomez has agreed to a three-year deal to stay with the New Orleans Pelicans, agents Jim Tanner and Guillermo Bermejo of @_tandemse tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021