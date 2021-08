Mercato NBA, Ben Sullivan entra nello staff tecnico dei Boston Celtics

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, Ben Sullivan, assistente allenatore di Mike Budenholzer a Milwaukee e campione NBA 2021, si aggregherà allo staff tecnico di Ime Udoka, andando ad arricchire la panchina dei Boston Celtics.

Milwaukee Bucks assistant coach Ben Sullivan has agreed to a deal to join Ime Udoka’s new coaching staff with the Boston Celtics, sources tell ESPN. Sullivan is another in a long line of well-regarded Mike Budenholzer assistants. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6, 2021

Sullivan, cresciuto alla corte di Popovich in qualità di video operator, è stato assistente di Budenholzer sin dal 2014, anno in cui quest’ultimo approdò agli Atlanta Hawks. A partire da giugno 2018, il nativo dell’Oregon, giunto a Milwaukee come fedelissimo di coach Bud, ha lavorato assiduamente al fianco di Giannis Antetokounmpo, permettendo al greco di affinare i fondamentali del palleggio nello stretto e del jumper.

In seguito al passaggio di Brad Stevens al ruolo di President of Basketball Operations, la dirigenza dei Celtics ha consegnato le chiavi tecniche della franchigia nelle mani di Udoka. Il tecnico nigeriano, alla prima esperienza da capo allenatore dopo nove anni di gavetta NBA, aveva immediatamente provveduto a selezionare come propri assistenti Aaron Miles e Garrett Jackson, entrambi nativi di Portland come gli stessi Udoka e Sullivan.

Leggi anche:

Mercato NBA, Andre Iguodala torna ai Golden State Warriors

Mercato NBA, i Suns rinnovano Frank Kaminsky

NBA, Summer League: Kenyon Martin Sr. nello staff dei Denver Nuggets