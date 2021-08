Mercato NBA, Andre Iguodala torna ai Golden State Warriors

Andre Iguodala raggiunto l’accordo al minimo salariale con i Golden State Warriors, dove torna dopo i tre titoli NBA conquistati nel 2015, 2017, 2018. Battuta la concorrenza dei Brooklyn Nets. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic.

Source: Andre Iguodala — a three-time Warriors champion and 2015 Finals MVP — agreed to sign a deal to return to Golden State. The Brooklyn Nets were also a finalist.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2021