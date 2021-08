I Los Angeles Lakers 2021/2022 sembra ormai essere definiti. Dopo gli arrivi di otto veterani come Wayne Ellington, Dwight Howard, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Carmelo Anthony, Malik Monk e Kendrick Nunn, il mercato NBA dei gialloviola sembra essere più che positivo. Non mancano però le critiche di tifosi e addetti ai lavori per quanto riguarda, invece, l’età media di un roster che conta diversi veterani e pochi giovani interessanti. Ecco perché LeBron James, all’ennesima critica ricevuta di questo tenore, ha commentano in questa maniera:

“Continuate a parlare della mia squadra, dell’età dei nostri giocatori, del modo in cui giochiamo, continuate a dire che il nostro tempo è già passatto, ecc., ecc., ecc. ! Per favore, fatemi un favore! Davvero PER FAVORE!! Mantenete la stessa energia e narrativa quando inizierà la stagione! Questo è tutto ciò che vi chiedo. Grazie.”

