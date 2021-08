Mercato NBA, i Suns rinnovano Frank Kaminsky

I Phoenix Suns continuano a rafforzarsi nel reparto dei lunghi. Dopo l’arrivo di Javale McGee, che ha firmato un contratto di un anno da 5 milioni, i Suns hanno rinnovato Frank Kaminsky. Il centro ex Charlotte Hornets, dal 2019 in Arizona, ha infatti firmato un contratto annuale per rimanere con Phoenix un’altra stagione.

In questo modo i Suns continuano a migliorare il reparto interni. Il primo nome è ovviamente quello di Deandre Ayton, per il quale, dopo gli ultimi ottimi Playoff, è in arrivo un rinnovo al massimo salariale. Dopo la lesione al legamento crociato anteriore che lo ha tenuto fuori nell’ultima parte di stagione, ritroveranno anche Dario Saric. Il croato non è ancora riuscito a dare il suo contributo in maglia Suns, ma la sua capacità di essere pericoloso dal perimetro è un dettaglio da non sottovalutare.

In questi primi giorni di offseason sono poi arrivate le notizie di Javale McGee e, questa notte, Frank Kaminsky. McGee, attualmente impegnato con Team Usa alle Olimpiadi, ha già vinto tre titoli NBA in carriera, e ai Suns potrà portare, sempre se ci riuscirà visti gli anni, il suo atletismo e una buona protezione del pitturato.

Frank Kaminsky aveva già giocato per i Phoenix Suns nella stagione 2019-20. Dopo che i Suns avevano rifiutato l’opzione squadra, il centro aveva trovato un accordo con i Kings, che lo hanno però tagliato prima dell’inizio di stagione. Alla fine Phoenix ha scelto di rinnovarlo per un anno, e in questa stagione Kaminsky si è potuto togliere tante soddisfazioni arrivando, per la prima volta in carriera, alle Finals NBA. Il duro compito ora sarà tornarci, ma Chris Paul, Devin Booker e compagni sono pronti di nuovo a lottare.

