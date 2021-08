NBA, Summer League: Kenyon Martin Sr. nello staff dei Denver Nuggets

15 stagioni NBA, sette delle quali giocate con la maglia dei Denver Nuggets. Ora Kenyon Martin Sr. si riavvicina alla lega ripartendo proprio dal Colorado ma con un ruolo differente. Secondo quanto riportato da Marc J. Spears di The Undefeated, il nativo di Seginaw (New Jersey) farà parte del coaching staff dei Denver Nuggets per l’imminente Summer League NBA di Las Vegas, che scatta nel fine settimana.

Former Nuggets forward Kenyon Martin, Sr., will be an assistant coach for the Nuggets’ summer league team in Las Vegas. The former NBA All-Star has previously told @TheUndefeated that he has had interest in returning to the league in a coaching capacity. pic.twitter.com/KRczhMjDsC

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 5, 2021