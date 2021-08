Mercato NBA, Raul Neto firma un annuale a Washington

Come annunciato da Shams Charania di The Athletic, Raul Neto e gli Washington Wizards sono giunti a un accordo contrattuale per la prossima stagione. Il playmaker brasiliano giocherà quindi nella capitale per il secondo anno consecutivo. I dettagli del contratto annuale non sono stati resi noti.

Free agent guard Raul Neto has agreed to a deal to return to the Washington Wizards, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2021

Agli Washington Wizards, Raul Neto era arrivato come cambio del playmaker titolare Russell Westbrook. Ora dovrà fare coppia con il nuovo acquisto Spencer Dinwiddie, dopo il trasferimento di Russ a Los Angeles. Nella scorsa stagione Neto ha viaggiato con 8.7 punti, 2.4 rimbalzi e 2.3 assist di media a partita. In carriera ha anche vestito le maglie di Utah Jazz e Philadelphia 76ers.

Leggi anche:

Mercato NBA, Saben Lee rifirma con i Detroit Pistons

Mercato NBA, Danny Green firma con i Philadelphia 76ers: i dettagli

NBA, LeBron James risponde alle critiche sul nuovo roster dei Lakers